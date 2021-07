No skal Storaneset bli meir tilgjengeleg for både store og små

For blant anna å gjera Arna meir attraktivt, har grunneigarane og kommunen gått saman for å utvikle ein plan for områdesatsinga.

Byråd for Arbeidarpartiet Lubna Jaffery, her saman med David Bendiksen, representant ved Storaneset Eiendom. Foto: Tomine Berge

Tomine Berge

Den har blitt til blant anna med god hjelp frå arnabuarane sjølve.

– No drøymer me om ei urban fortetting i Arna, med nye tilbod både for dei som vil på besøk, dei som bur her og dei som vil bu her.