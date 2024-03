Fem gongar i haust og vinter har G14-laget til Valestrand Hjellvik arrangert open hall i Osterøyhallen – eit gratistilbod for alle barn og unge.

Sundag 25. februar var det rundt 100 besøkande, fortel initiativtakar Eivind Martin Elvik til Bygdanytt.

– I snitt har det vore rundt 70–80 kvar gong, noko som er veldig positivt. Det er eit sårt nødvendig tilbod for barn og unge på Osterøy, legg han til.

Benjamin (til venstre) og Kåre Magnus var ein del av kafe-teamet til G14-laget, som selde kioskvarer til mellom anna inntekt til Norway cup-tur i sommar. Foto: Eivind Martin Elvik

Klatring og mykje anna moro stod på programmet. Foto: Eivind Martin Elvik

Matias Hanstveit Nygård i klatreveggen. Foto: Eivind Martin Elvik

Her var det aktivitetar for alle. Foto: Eivind Martin Elvik

Even Tennebekk Bjørgo (t.v.) og Martin Elvik Blindheim. Foto: Eivind Martin Elvik

Eit behov

No håpar Elvik at politikarane i Osterøy kommune kan sjå på mogelegheitene for å tilby barn og unge dette lågterskeltilbodet på meir permanent basis.

– Open hall har eksistert i Bergen kommune i mange år, og ein ser jo at tilbodet er populært på Osterøy, seier Elvik.

G14-laget til VHFK har fått sponsa hall-leige, medan inntektene går til Oslo-tur i sommar og Norway cup-spel.

Elvik opplyser at det kostar i overkant av 1000 kroner å leige hallen eit par timar.

– Blir det meir open hall til hausten?

– Det er ikkje bestemt noko enno, men det burde vere ei smal sak å få til for dei som ønskjer å arrangere open hall. G14-laget har gjort ein framifrå innsats og eg håpar at tilbodet kjem tilbake, avsluttar Elvik, som strekar under at han ikkje er kopla til G14-laget til VHFK.

God stemning blant dei minste i handballmålet. Foto: Eivind Martin Elvik