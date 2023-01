Overraska over at han fekk eit anna svar frå byråden enn Bygdanytt

SV-topp Mikkel Grüner er glad for at fritidsklubben i Ytre Arna no får dei 400 000 kronene dei var lova. Men han stussar over at svaret han fekk av byråden ikkje er det same som Bygdanytt fekk.

– Vi må kunna stola på at avtalar haldast og lovleg fatta vedtak blir gjennomført, også i saker der lokalavisa ikkje grev og stiller spørsmål, seier Grüner.