Går i strupen på Pasientreiser: – Vi kjenner oss tråkka på

Både hos Osterøy Taxi AS og hos Bjarte H. Aarland (KrF) er begeret fullt for kva dei meiner ostringane skal godta av tilbodet om pasientreiser.

Dei peiker særleg på to nylege episodar som bakgrunn for kravet om at tilbodet må bli betre. Du vil neppe tru kven som enda opp med å køyra pasienten til legevakta.

Og leiinga i Osterøy Taxi er sjokkert over det dei meiner er feilinformasjon frå Helse Bergen frå talarstolen i heradsstyret.