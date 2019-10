Ber sjåfør melde seg etter påkjørsel

Mandag morgen ble politiet varslet om en trafikkhendelse på Espeland i Arna, der en person skal ha blitt truffet av en bil.

Løp videre

– Det var et trafikkuhell hvor en jente løp ut i veien, ble truffet og løp videre, sier Sølvi Vetaas ved Bergen nord politistasjon.

Det er et lysregulert gangfelt der ulykken skjedde. Politiet tror at jenten kan ha løpt over veien mens det var rødt lys for fotgjengere.

Hun skal ha løpt videre etter uhellet.

– Hun har sikkert vært litt sjokket, tror Vetaas.

Politiet ble varslet om ulykken av en bilist som kom kjørende bak.

Skrubbsår

Jenten, som er i barneskolealder, var innom legevakt for sjekk. Hun skal ha kommet fra hendelsen uten annet enn skrubbsår.

Politiet har vært i kontakt med foreldre og skolen jenten går på. Nå ønsker politiet å få kontakt med føreren av bilen.

– Vi vil jo ikke at slike ting skjer, så vi vil gjerne vite hva som har skjedd.