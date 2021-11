Rådmannen svarer foreldra i barnehagen: – Me må foreslå upopulære tiltak

– Me er ikkje i ein situasjon der me berre kan ta med dei innsparingane som gir stor effekt. Me treng alle tiltak, seier rådmann Ingvild Hjelmtveit om nedlegginga av Mjøsdalen barnehage.

Men det er ikkje berre i barnehagesektoren rådmannen må kutte.