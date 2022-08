Startet opp da pandemien slo til: – Det var en en røff start

– Vi er veldig glad for at vi fremdeles er her, ikke alle små bedrifter har vært like heldige, forteller daglig leder Claudia Zanotti (46).

Tanken var egentlig å etablere seg i Åsane - men så dukket det opp det perfekte lokalet i Arna.