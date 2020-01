Disse lovene trådte i kraft 1. januar

Regjeringen vil styrke tilbudet til personer med demens og deres pårørende.

Minst 80 000 mennesker i Norge lever med demens. Over 400 000 er pårørende. Anslag viser at antallet personer med demenssykdom vil doble seg mot 2040, ifølge tall fra regjeringen.

Derfor er det blitt bestemt at kommuner skal ha dagtilbud for personer med demens: Pårørende skal få avlastning, og personer med demens skal få komme seg ut av huset.

«Dette kan for eksempel være gåturer, kafebesøk, eller seniordans. Det er opp til kommunen å vurdere hvordan dagtilbudet skal utformes», skriver NRK.

For de med demens som bor hjemme, er det opp til kommunen selv om de vil gi et slikt tilbud eller ikke.

Fra og med 1. januar er også alle kommuner lovpålagt å tilby innbyggerne hjelp fra ergoterapeuter og psykologer.

En ergoterapeut skal kunne legge til rette for at folk klarer seg i hverdagen, skal kunne bistå eldre med, blant annet ved å tilpasse boligen for å unngå at de faller, brekker lårhalsen og havner for tidlig på sykehjem, melder rikskringkastingen.

Bygdanytt har tidligere omtalt et nytt tilbud for pårørende som starter i 2020.

Lisensen er historie

Apropos NRK.

NRK-lisensen er historie. Fra 1. januar vil du ikke lenger få en faktura på kringkastingsavgiften i posten. Nå må også de som ikke har TV være med på å betale, da NRK skal finansieres over skatteseddelen.

Her får du en oversikt over den nye ordningen.

Nytt tak på eiendomsskatt: Nå kan kommunepolitikere maksimalt skattlegge fritids- og boligeiendom med fem promille av eiendomsverdien. Tidligere var grensen på syv.

Import av varer med verdi under 350 kroner har hittil vært fritatt for merverdiavgift, særavgifter og toll. Fra 1.1.2020 gjelder dette fra første krone.

Her finner du alle endringene knyttet til skatt og økonomi.

«Lavterskel-domstol»

Driver du utleie av boligen din, for eksempel via Airbnb, er det nytt av året at du rapportere inn opplysninger til skattemyndighetene.

Et nytt, gratis tilbud skal gi folk som mener de er utsatt for seksuell trakassering en mulighet til å prøve saken juridisk, uten å ta saken til domstolene - såkalt «lavterskel-domstol».

Seksuell trakassering defineres i loven som uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Det er Diskrimineringsnemda som behandler sakene.

Det skal bli lettere å forstå formuleringer som «kritikkverdige forhold» og «forsvarlig fremgangsmåte». Innholdet i slike begreper lovfestes. Dette vil ha betydning for når ansatte varsler om problemer i arbeidslivet, og hvordan de skal gå frem, skriver NRK.

Nytt av året er også at arbeidsgivere blir forpliktet til å granske saken innen rimelig tid.

Til slutt: Nå kan nordmenn beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om vi blir statsborgere i et annet land.