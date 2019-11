Godstog sporet av – Arna - Bergen stengt

Det er full stans i togtrafikken etter at et godstog sporet av i Ulrikstunnelen natt til torsdag. Politiet meldte om hendelsen 02:43.

– Det er ingen personskade, men avsporingen har ført til at det kom skjevheter i vognen slik at to lastekonteinere veltet ned i jernbanesporet, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til BT.

Ingen tog har mulighet til å passere tunnelen før det er ryddet på stedet. Havarikommisjonen er er, ifølge politiet, på veg.

– Stille og rolig

Nattoget til Bergen stoppet dermed i Arna. passasjerene venter nå på busser.

– Det er stille og rolig her. Folk venter på buss for tog, sier Bygnanytt sin journalist på stedet.

Arna - Bergen stengt

Vy vet ikke når togtrafikken vil gå som normalt, men erkjenner at det vil bli forsinkelser.

Vy opplyser at all togtrafikk mellom Bergen-Arna er stengt, og at det vil bli forsinkelser i togtrafikken utover dagen torsdag.

– Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, sier pressevakt pressvakt Gina Scholz i Vy til BT.

Erlend Kristiansen