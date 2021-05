Full av lovord etter euforisk vaksineopplevelse

Var strålende fornøyd etter å ha fått første stikk.

De ansatte ved legekontoret på Øyrane har hektiske dager. Bak står fastlegene Randi Nævdal (t.v.) og Marte Øien. Foran sitter helsesekretær Ingvild Garnes (t.v.) og praksiskandidat Malin Rolland Kvamme. Foto: Jon Sandvik

– Dette var et viktig steg for meg, for Arna og for verden, sier Jon Sandvik.