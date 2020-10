Skifter dekk til den store gullmedaljen: – Ein må ikkje vente til vinteren

På ein god dag kan gjengen i Dekk og Deler gjere 30 bilar klare til vinterføret. – Me har nok å henge fingrane i, fortel butikksjef Steinar Sveen.

Butikksjef Steinar Sveen i Dekk og Deler på Arnatveit kan melde om travle dagar i verkstaden. – Me har fulle lister og har nok å gjere på, fortel leiaren. Foto: Anders Totland

Hausten kan vere lunefull.

Med skiftande vêr er det mange som vil gjere bilane sine vinterskodde.

– Her går det i eitt. Me er no inne i vår høgsesong, seier Sveen, som er inne i sin sjette sesong på Arnatveit.

På ein god dag kan han og hjelparane gjere klare 30 bilar.

I seks år har det vore liv i Dekk og Deler sine lokalar på Arnatveit. No er det høgsesong for alle bilverkstadar i landet. Foto: Anders Totland

Sveen kan òg, mellom anna, tilby dekkhotell for dei som ikkje ønskjer å lagre dekka sine i garasjen. Foto: Anders Totland

– Me er ein lite verkstad samanlikna med ein del av konkurrentane våre i området, men 30 bilar greier me. Men då er me på bristepunktet, innrømmer butikksjefen.

– Kva råd kan du gje bileigarane i desse dagar?

– Ikkje nøl med å skifte til vinterdekk. Det er ikkje særleg lurt å vente til det er null grader. Så eg oppfordrar folk til å vere tidleg ute.

– Korleis har koronakrisa påverka dykk?

– Me gjorde tidleg grep når det gjeld smittevernomsyn, så eg har kunne gå på jobb kvar dag, innrømmer Sveen.

