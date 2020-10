Snart tre år sidan tragedien på Votlo: – Det er som eit opent sår

Det er snart tre år sidan det tragiske skredet, og ifølgje innbyggjarane på Votlo har fint lite blitt gjort for å sikre bygda som klistrar seg til fjellsida.

7. desember 2017 vil for alltid vere ein kolsvart dato for alle på Votlo. No er det snart tre år sidan det tragiske skredet.

Eit skred som kravde livet til Kristine Anette Andersen.