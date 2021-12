– 200 barn som lever under fattigdomsgrensa. Kor er resten då?

– Gjevargleda til ostringane har som vanleg vore enorm, seier Hanne Sterri i Osterøyhjelpen.

For tredje år på rad syter dei hjelpande sjelene for at godt over 20 familiar på Osterøy får ei litt romslegare økonomi denne koronajula.