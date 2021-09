Innovativ, grøn teknologi er på veg til øya - firma tar med seg innspel frå lokale oppfinnar-spirer

– Norge har leia an i elbilrevolusjonen. No vil me gjere det lettare å byte til elbåt, seier Jannicke Hilland, BKKs konsernsjef.

No vil Osterøy hive seg på kampen.