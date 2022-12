Fem personer under 30 år hadde million­inntekt

Fire menn og én kvinne under 30 år i Arna bydel og i Osterøy kommune tjente mer enn en million kroner i fjor.

Skattelistene for 2021 viser at 11 personer under 30 år hadde en inntekt på 900.000 kroner eller mer.