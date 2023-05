Send oss 17. mai-programmet frå di bygd

Snart er den store dagen her, og me i Bygdanytt treng 17. mai-programmet for di bygd i Arna og på Osterøy. Send til at@bygdanytt.no

17. mai er ein folkefest uansett vind og vêr. Send oss gjerne programmet frå di bygd!

Send programmet til at@bygdanytt.no innan 7. mai (søndag) klokka 20

Kva skal skje og når? Talar, springing, fiskedam eller konsertar? Eg, Anders Totland, vil lage den komplette oversikta.

Frå Arna manglar vi førebels program frå Garnes, Unneland, Ytre-Arna og Ådnamarka. Frå Osterøy manglar Bruvik, Fotlandsvåg, Hamre, Hjellvik og Tysse.

PS: Tar du bilde på sjølve 17. mai? Send gjerne til oss på tips@bygdanytt.no. Du kan også sende inn din vesle lesarreportasje frå festen via denne lenka. Postar du bilde på sosiale media, kan du bruke #bygdanytt