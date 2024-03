– Jeg kjenner ikke til bakgrunnen for at han ble stoppet, men føreren hadde ikke gyldig førerkort, samt at det var mistanke om ruspåvirket kjøring. Føreren, en mann i 50-årene, gav utslag på en spyttest og ble så tatt med til legevakt for blodprøve, sier Torbjørn Mørk ved Bergen nord politistasjon.