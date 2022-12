16 personer under 30 år har mer enn 1,5 millioner i formue –søsken­paret troner alene på formue­toppen

Lillebror har over 30 millioner i formue, mens storesøster ligger like bak med rett over 27 millioner.

Ifølge skattelistene for 2021 er det 45 personer under 30 år i Arna og Osterøy som kan kalle seg millionærer.

26 av dem som står oppført med mer enn en million i formue hører hjemme i Arna, mens 19 av dem skatter til Osterøy kommune.

16 personer har mer enn 1,5 millioner i formue (se liste nederst i saken).