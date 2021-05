Kor er dei beste fiskeplassane og kva areal skal setjast av til havbruksnæringa?

– Kommunane i Nordhordland er omgitt av sjø, og fjordane heng jo i hop, difor meiner me at det er ein god idé at me samarbeider om ein slik plan.

Nordhordlandskommunane har lang sjølinje. No skal det lagast ein plan korleis sjøarealet kan brukast. Foto: Eivind Senneset

Anne-Lise Nordpoll

Det seier Kristin Nåmdal, som er leiar for det felles planarbeidet, som Osterøy er med i.