Sju år sidan skulen la ned - bygdefolket kjempa med nebb og klør

Engasjert far samla inn over 300 underskrifter for å få starta opp att Bruvik skule.

Denne artikken blei publisert i november 2015.

Det er fredag og planleggingsdag for lærarane på Osterøy. Fleire av borna på Bruvik har tatt turen ned til den gamle skuleplassen sin for å leika på fridagen. Der møter me også Håkon Svåsand.