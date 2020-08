«Alle» hugsar den dagen ein måtte sleppe den trygge handa til mor. Dette er Martine (6) sin store dag. (abo)

13. august 2020 vil for alltid bli ein spesiell for seksåringen Martine Kyte. – Eg stod opp klokka seks for å vere klar, seier den superspente førsteklassingen.

Den fargerike, romslege skulesekken er pakka til randen.

Han inneheld vassflaske, matpakke, innesko, byttetøy, yogurt og ein dose nips.