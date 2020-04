To koronasmittede personer i Bergen er døde

To koronasmittede personer har dødd og 37 nye personer har testet positivt på smitte siden Bergen kommunes siste oppdatering fredag, skriver Bergens Tidende.

– Vi gjør alt vi kan for å forhindre at smitte sprer seg på sykehjemmene. Vi har laget gode rutiner som både kommunale og private sykehjem følger, sier Anita W. Johansen, som er etatsdirektør i Etat for sykehjem, til avisen.

Dette er det femte dødsfallet blant koronasmittede beboere ved Gullstøltunet sykehjem.

Totalt er 75 personer med påvist koronasmitte nå bekreftet døde i Norge.