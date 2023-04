«Budsjettkameratane» reddar Rostadheimen igjen. – Det blir nok siste gong

Leiinga ved Rostadheimen bofellesskap bad om 3,5 millionar kroner ekstra for å redda drifta kort tid etter at dei hadde fått 2,5 millionar. Men då sette bystyret foten ned.

No har styret fått ein ny plan for drifta vidare på plass. Det var nok til at bystyret blar opp nye millionar.