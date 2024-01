Hjemmeskole for Arna vgs. og Osterøy vgs. fredag

Fredag skal de fleste av elevene på våre to videregående skoler ha digital undervisning.

Torsdag hadde fylkeskommunen et møte hvor det ble bestemt at det blir hjemmeskole, det vil si digital undervisning, for elever på en rekke videregående skoler i Hordaland.

– Det har sammenheng med det oransje farevarselet som er sendt ut og at vi da holder den elevgruppen som kan ha hjemmeundervisning hjemme.