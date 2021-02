Nå blir det nasjonale tiltak både på Osterøy og i Bergen

Letter på koronatiltakene.

Både Osterøy og Bergen går fra mandag over til nasjonale føringer igjen. Foto: Arkivfoto

Kaja Distad Carlsen

De strenge tiltakene for bergensregionen, som ble satt inn for to uker siden på grunn av frykt for spredning av mutantvirus blir opphevet.