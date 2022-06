I fjor var det like før dei stengte dørene. No er kennelen full heile sommaren

Dei to siste somrane hadde Myrbø Dyrepensjonat så lite å gjera at det var like før dei berre la ned pensjonatet.

Denne sommaren er dei så godt som fullbooka, og dei må seia nei til nesten alle som ringer for å få plass til hunden eller katten.