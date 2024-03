– Dei første tankane mine var at mastene kjem til å øydelegge heile dette flotte turområdet me har jobba hardt for å gjere tilgjengeleg for alle, seier Linda Hugnastad til Bygdanytt etter at ho for ei tid tilbake fekk nyss i Statnett sine planar om å bygge ny kraftlinje, som vil påverke Osterøy.

Hugnastad og familien kom til idylliske Drangøyna, på nordsida av Osterøy, for seks år sidan og trivst særs godt.

Her ser du blandingshunden Ask og Linda Hugnastad for tre år sidan på Drangøyna. Foto: Anders Totland (arkiv)

– Vil rasere heile Drangøyna

Det var i fjor at Statnett kunngjorde at dei ønskjer å bygge ny kraftlinje for å styrke kraftkapasiteten i bergensområdet. Kraftlinjene vil krevje ei «gate» i terrenget på 40 meter og dei fleste mastene har ei høgde på mellom 26 og 30 meter.

I løpet av få år er det reservert tilknyting for nytt forbruk som utgjer ei dobling av eksisterande industriforbruk, informerte prosjektleiar Kenneth Teigenes i Statnett til Bygdanytt.

Han heldt fram:

– Det er særs lite nettkapasitet tilgjengeleg for nytt forbruk utover det som allereie er tildelt. Difor har Statnett omfattande planar for å auke nettkapasiteten i regionen.

Kraftlinjene vil krevje ei «gate» i terrenget på rundt 40 meter og dei høgaste mastene kan bli opp mot 50 meter.

Statnett ser føre seg to ulike traséalternativ. Den raude linja går tvers over Drangøyna. Foto: Statnett

Dette får Hugnastad til å sjå raudt.

– Dei kjem til å rasere alt – heile Drangøyna; Hogge ned all skog og øydelegge stiane som eg har merka, for å så å reise master. Dei kjem til å øydelegge utsynet ned til sjøen og det blir støy. Eg har budd ved sida av store master før og dei kan sei kva dei vil, men det kjem til å bli støy. I tillegg er det eit rikt og unikt dyreliv i området, presiserer ho.

I området er det og ein del hyttefolk, som ifølgje Hugnastad reagerer sterkt mot planane til Statnett.

Kva meiner du om planane? Hårreisande. Naturområda våre er truga. Me treng meir kraft i framtida. Eg har ikkje gjort meg opp ei meining.

– Dei kjem til å rasere heile Drangøyna, seier Hugnastad. Foto: Privat

Oppmodar kommune og ostringar til å engasjere seg

I slutten av februar 2024 blei det arrangert folkemøte på Rossland i Alver kor temaet var «monstermastene» til Statnett. Rundt 200 møtte opp for å få med seg siste nytt i saka.

– Me har allereie ei høgspentleidning utanfor huset vårt, og me vil ikkje ha noko meir, seier Hugnastad oppgitt.

– Kven får nytte av straumen? Kva skal straumen nyttast til? Kva med sjøkablar? Spørsmåla er mange og svara bør vere gode. Eg håpar at Osterøy kommune og befolkninga engasjerer seg i saka slik at naturen vår kan vere i fred.

Kjem på høyring

Prosjektleiar Kenneth Teigenes opplyser til Bygdanytt ar dei nyleg sendt melding til NVE, der dei gjer greie for mogelege korridorar, samt har forslag til utgreiingsprogram for mellom anna konsekvensar for menneske og natur.

– Med bakgrunn i meldinga skal NVE no avgjera kva konsekvensar som må greiast ut for dei ulike forslaga vi har jobba fram. Utgreiingsprogrammet skal på høyring og det er NVE som fastsett dette.

– Dei som har meiningar om konsekvensar i sitt område bør nytta seg av høyringa av meldinga som NVE kjem med litt seinare. Høyringsinnspela blir ein del av underlaget som NVE tar stilling til vidare i prosessen. Vi vil bygga så skånsamt som mogeleg og i tråd med den konsesjonen som styresmaktene kjem med, skriv Teigenes.