Håper folk som treng hjelp tar kontakt

Mange vil hjelpe, men ingen har så langt bedt om hjelp.

– Eg forstår at terskelen for å be om hjelp er høg, men eg vonar folk vil ta kontakt. Ingen andre treng vite kven som får hjelp, seier Aud Chatrin Kristoffersen frå Arnas lokalmarked.