Forteller om branndrama: – Her kunne begge husene gått med

Flammene slikket innover de to boenhetene. – Her var tidlig varsling og kort responstid helt avgjørende for at dette gikk bra, sier brannvesenets innsatsleder, Jørn Davidsen, om brannen i Arna onsdag kveld.

– Det var i alt to personer hjemme i denne boligen da brannen ble meldt.