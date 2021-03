Den unge sjåføren kappkjørte i høy fart – Nå må han vente lenge før han får kjøre bil igjen

Retten mente at situasjonen ikke kan oppfattes som noe annet enn at bilene kappkjørte eller holdt på med annen form for fartslek.

Den unge sjåføren kappkjørte i høy hastighet på E39 i Åsane. Nå er han dømt for forholdet. Foto: Erlend Kristiansen (arkivfoto)

Erik Støverud

Dette ble sett på som skjerpende da en ung sjåfør nylig ble dømt...