Sjokkert over at kommunen har stevna han for retten

Henning Hekland trudde han skulle betala knappe 300.000 kroner for å sikra eigedomen sin mot skred.

Henning Hekland (t.h.) får støtte frå Alf Terje Mortensen (Frp) i at kravet frå kommunen er for høgt. Også Høgre er einig i dette. Foto: Ronny Bertelsen

Kommunen krev han for nesten det firedobbelte, og har no stevna han for retten for å få pengane. Hekland er fortvila.