– Jeg begynte virkelig på bar bakke – med litt utstyr og en bil jeg hadde fra før. Så, bygget jeg opp bedriften gradvis. Nå er vi fem ansatte og en lærling i byggfirmaet.

Det sier en stolt daglig leder og styreleder Høstmark til Bygdanytt når vi møter han på et oppdrag i Londalen, ved Lone.

Høstmark Bygg AS ble etablert som et enkeltmannsforetak i 2019.

På jobben i Londalen møter vi Høstmark (t.h), tømreren Tord Silden (i midten) og lærlingen Mikolaj Dylewski. Foto: Anders Totland

Fire år i lære

Høstmark ville egentlig bli arkitekt og ble tilrådet å søke medie- og kommunikasjonslinjen på videregående.

Etter to måneder sluttet han.

– Det var ikke noe for meg, så jeg bestemte meg for å gå i lære.

– Hvorfor tømrerfaget?

– Fordi jeg har alltid likt å bygge og skape ting med hendene. I tillegg har flere i familien inspirert meg til å bli byggmester.

Høstmark gikk fire år i lære hos Byggmester Josten Garnes AS.

– Å gå fire år i lære er perfekt om man er skolelei. I tillegg mener jeg man blir dyktigere i faget når læretiden er så lang – og du får lønn i hele perioden, poengterer 26-åringen.

Høstmark gikk fire år i lære hos Jostein Garnes før han fikk fagbrevet. Foto: Anders Totland

Doblet inntektene på ett år

Etter læretiden ville Høstmark satse.

– Jeg tok de jobbene jeg fikk og arbeidsdagene var lange, forteller han fra arbeidsbrakken i Londalen.

Og, i slutten av 2022 innså gründeren at han måtte ta grep for at firmaet skulle vokse.

– Vi var to som skulle bygge en enebolig, men oppdragene rant inn. For å ikke si nei til kunder måtte jeg ansatte flere.

I 2023 viste tallene sitt tydelige språk. Bedriftens driftsinntekter er omtrent 14,5 millioner kroner i 2023, mer enn en dobling fra året før.

Én av Høstmark ansatte, Tord Silden, trives godt i firmaet. – Adrian er en god venn som er en tydelig og dyktig leder, sier tømreren. Foto: Anders Totland

– Hva mener du er oppskriften på suksess?

– God kommunikasjon med kunden er alfa og omega. Da vet kunden hva de får. Ellers gjelder det jo som i alle bransjer – å være nøye og punktlig. Man skal levere til rett tid og pris, smiler han.

Driftsresultatet for 2023 har dog en negativ utvikling. Det krymper med 2,2 prosent og er nå 500.000 kroner. Resultatet før skatt er rundt 550.000 kroner.

Totalt gir dette en driftsmargin på 3,6 prosent, som er lavere enn i 2022. Da var marginen 7,9 prosent.

– Dette skyldes i all hovedsak investeringer i firmaet. Når nye ansatte kom inn, så har det en pris. Hvis du ikke satser, vinner du ikke.

– Det siste jeg vil er å sende ut permitteringsvarsel

– Hva er den største utfordringen med å drive for seg selv i en tøff, konkurranseutsatt bransje?

– Det er å ha nok arbeid til alle sammen. Det siste jeg vil er å sende ut permitteringsvarsel, kommer det lynkjapt fra Høstmark.

– Mange bedrifter i din bransje sliter. Hvordan ser fremtiden ut i byggebransjen?

– Jeg er optimist. Jeg tror vi er over den verste perioden. Ja, rentene er fremdeles høye, men da sentralbanksjefen nylig kom med beskjeden om å ikke heve renten ytterligere, var det et godt tegn.

Lønnsomhetskurven: Illustrasjonen viser driftsmarginen til Høstmark Bygg siste tre år. Prosenttallet i boksen til venstre er siste års margin. Bakgrunnen er flyfoto over Bergen.