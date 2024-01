Desse kjempar om å bli årets bedrift

Vevle Mek. Verkstad AS frå Osterøy kjempar mot nordhordlandsbedriftene AS Fiskenett, Terje Romarheim AS, Borlaug & Brosvik Transport AS om tittelen «Årets bedrift». Det blir avgjort torsdag kveld på Alver Hotel i Alversund.

Bygdanytt

Fakta Årets bedrift 2023 For 36. gong skal Sparebanken Vest og lokalavisa Strilen, i samarbeid med Nordhordland næringslag, dele ut heidersprisen «Årets bedrift».

Nytt for 2024 er at også Osterøy-bedrifter kan bli nominert til prisen.

Fire bedrifter er nominerte, og dei vil verte presenterte i avisa tida fram mot utdelinga av prisen, som skjer under Nordhordland Awards 25. januar.

Dei fem siste vinnarane er: Magne Hope AS, Kilstraumen Brygge AS, Romarheim AS, Petro Support West (PSW Group AS) og Skipavika Næringspark AS. Kanskje på tide at ei Osterøy-bedrift får vere med her? Les mer ↓

1 Problemløysaren på Osterøy Arnbjørn Vevle har hatt ei spanande reise, frå liten motorsagverkstad til ny og stor fabrikk. Dei siste åra har Osterøy-bedrifta posisjonert seg for framtida med heilt ny og moderne verkstad. – Når vi først bygde noko, ville vi gjere det skikkeleg. Det føler eg vi har lukkast med, seier Arnbjørn Vevle på Vevle Mek. Verkstad AS. Han ein av dei nominerte til Årets bedrift. – – > Les meir om bedrifta her < – –

2 Lastebil-gründeren frå Romarheim Terje Romarheim har bygd opp eit stort selskap gjennom ein lang karriere. I bakgrunnen står Arve Vågenes og Silje Brandsdal, som Terje framhevar som svært viktige for bedrifta. Terje Romarheim har gjennom femti år sørgt for at folk og gods kjem seg fram på vegane i Nordhordland. No er verksemda hans ein av kandidatane til «Årets bedrift». – Eg har alltid gått stille i dørene og arbeidd. Det som driv meg er arbeidsgleda. Den har eg fordi eg har så gode folk med meg. Eg er heilt trygg på at dette fungerer, seier Terje Romarheim. – – > Les meir om bedrifta her < – –

3 Gjekk frå boreleiar til transportør for oljenæringa Kjetil Borlaug gjekk frå bore etter olje til å forsyne oljeselskapa med utstyr. Petroleumsingeniøren Kjetil Borlaug gjekk frå å bore etter olje i Nordsjøen til å frakte borerøyr til basane. Borlaug & Brosvik Transport AS er ein av dei nominerte til Årets bedrift. Den arbeidsame sogningen styrer i dag i staden ein stor flåte av tungbilar som fraktar boreutstyr mellom forsyningsbasar over heile landet. – – > Les meir om bedrifta her < – –