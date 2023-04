Har dobla talet på behandlarar på ti år

– Vi opplever ein auke blant dei som har smerter i krossrygg og bekken, og vi får inn fleire barn og unge, seier Jørgen Stein i NEMUS Arna.

Dei har så mykje å gjera at dei no er dobbelt så mange som for ti år sidan, og nyleg flytta dei inn i nye lokale.