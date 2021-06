– Endeleg er vi i Arna også

25 år etter oppstarten etablerer Bildeleringen seg i Arna med to bilar.

Bård Nordvik (t.v.) og Leif Skaar i Bildeleringen er glade for endeleg å vera etablerte i Arna. Foto: Ronny Bertelsen

– Det var på høg tid, og vi håpar jo at dette vil bidra til at vi får fleire medlemmer frå Arna, seier dei to bildelarane.