Byråden greip inn. No får han likevel bygga minikraftverk

Arild Reigstad har kjempa mot byråkratiet i ti år for å bygga minikraftverk på Arnatveit.

Same dag som fristen for å starta på kraftverksprosjektet gjekk ut, kom gladmeldinga frå byråden. – No er eg svært nøgd og glad, og eg må berre takka dei som har kjempa for saka mi, seier Reigstad.