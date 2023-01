No blir det utdeling av talentpris og storkonsert igjen: – Endeleg!

Etter at pandemien har lagt ein stor dempar på den kulturelle aktiviteten også i Arna, har «firarbanden» no børsta støvet av to svært populære innslag.

Alle unge talent i Arna og Osterøy blir difor inviterte til å kjempa om Talentprisen, som vil bli delt ut under storkonserten i Arna kyrkje. Og det er ingen kven som helst dei lokkar med.