Reagerer sterkt på ny utsetting av områdeplanen

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG), stadfester at områdeplanen for Indre Arna neppe blir vedtatt i år heller.

– No må byråden ta grep, seier Geir Dale, medan Tore Landmark meiner det er urovekkande.