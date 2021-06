Hugsar du «bygge-tabben»? No har dei fått ei endeleg plassering: – Saka er pinleg

I over to år har kommunen jobba med mange alternativ for å finne løysingar på «flyktningbustadane» på Valestrand.

Her vil kommunen plassere dei mykje omtalte «flyktningbustadane». – Dette har vore pinleg for Osterøy kommune, seier sektorleiar. Foto: Cubus arkitekter AS

No skal neste kapittel i denne pinlege affæren skrivast.