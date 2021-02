Sola skin på Kiwi-butikken i Haus om dagen. Tala frå 2020 syner at ein av dei minste Kiwi-butikkane hadde størst auke i omsetninga. Det får butikksjef Eivind Helland til å strekke seg føre inngangsdøra. – Heilt fantastiske tal. Me har mange trufaste kundar, og butikken er ufatteleg viktig for lokalsamfunnet, seier hausingen, som no bur på Valestrand. Alle foto: Anders Totland.