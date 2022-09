Fekk ikkje nabovarsel før gravemaskina fjerna delar av hagen

Ulrik Ulveseter fekk korkje nabovarsel eller spørsmål om det var greitt at kommunen fekk kjøpa litt av tomta hans før delar av eigedomen blei fjerna. – Dette går inn på meg, seier han.

Både Ulrik Ulveseter (lengst borte) og Tore Landmark (Folkets parti) ber Bergen kommune rydda raskt opp i det som no skjer i Oppetveiten på Arnatveit.

For Ulveseter går historia tilbake om lag seks år då han fekk pålegg av kommunen om å sikra muren som kommunen hevda stod på tomta hans.

Det gjekk så langt til at han fekk nokre vekers frist til å sikra muren. Skjedde ikkje det, blei det 1000 kroner i dagmulkt.

Han kontakta advokat, og til slutt vedgjekk kommunen at muren ikkje stod på hans eigedom.

– Tok seg til rette

Etter dette skjedde det ikkje noko meir, før i juni i år. Då kom det ein entreprenør som sperra av delar av vegen, fjerna fortauet og grov seg inn på delar av eigedomen til Ulveseter.

– Vi fekk jo sjølvsagt sjokk, både eg og mine to naboar. Vi hadde jo ikkje fått nabovarsel om dette. Det er jo ille nok, men endå verre er det at dei berre har tatt seg til rette på min eigedom.

Ulveseter meiner arbeida som skal utførast er fornuftige, men han reagerer sterkt på at han korkje har fått nabovarsel eller er blitt spurt om å avgje grunn før delar av hagen hans forsvann.

– Fleire planter og busker har gått med i dragsuget. Eg kjenner meg tråkka på, saka går inn på meg, og det går ut over nattesøvnen, seier Ulveseter.

Han presiserer at han er positiv til sjølve tiltaket. Det er utelukkande det formelle kring arbeida han er sjokkert over.

Kan stå slik i to år

Ulveseter kontakta kommunen om det han meiner er eit ulovleg tiltak, og fekk for eit par veker sidan svar. Og det var langt frå det svaret han rekna med å få.

– Dei skriv at prosjektet ikkje er tildelt ein prosjektleiar enno, og at dei har så mykje å gjera at det kan ta mellom eitt og to før dei får sett på saka. Meiner kommunen verkeleg at det skal stå slik det gjer i inntil to år, spør Ulveseter.

– Kommunen må rydda opp

Også Tore Landmark blir oppgitt av saka. Han køyrer forbi her kvar dag og har lurt på kor lenge det skal stå slik. Han kjende ikkje til at kommunen korkje har brydd seg med varsling og tomtekjøp, og det reagerer han svært sterkt på.

Kommunen skriv til Ulveseter at det kan ta inntil to år før kommunen får behandla ei sak om mogeleg ulovlegheit.

– Her må kommunen rydda opp, og det må skje straks. At kommunen skriv til Ulveseter at det kan ta frå eitt til to år går ikkje an. Her går det svært mange skuleborn forbi, og no er det blitt direkte trafikkfarleg her. Kommunen kan ikkje leva med å ha det slik, slår Landmark fast.

– Kva tykkjer du om at Ulveseter fekk nokre veker på seg til å sikra muren, men det var ikkje så viktig når det ikkje var han som eigde muren likevel?

– Det er heilt utruleg. Ulveseter har lagt ut fleire titals tusen kroner på å få fagfolk til å vurdera sikringa fordi kommunen har pålagt han det. Så viser det seg at han har hatt rett heile tida, men kommunen har avvist å ta rekninga. Eg har ikkje ord!

Kommunen svarer

I Bergen kommune er både Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten involverte i saka, og dei har svara Bygdanytt på e-post.

– For om lag seks år sidan fekk Ulrik Ulveseter pålegg av kommunen om å sikra muren som kommunen hevda stod på tomta hans innan åtte veker. Statsforvaltaren gav han medhald og kommunen frafalt kravet om sikring. Etter dette skjedde ikkje noko med muren. Var det likevel ikkje så viktig å sikra muren?

– Det har vore viktig å følgja opp saka, men i denne saka har ansvarsforholda vore uklare, og det har difor vore utfordringar med å følgja opp saka som ei ulovlegheit. Plan- og bygningsetaten har tatt saka opp med kommunen sin vegstyresmakt, Bymiljøetaten, som har følgd opp saka og sett i gang sikring av tiltaket, svarer Ulf Sæterdal, som er avdelingsleiar ved juss- og tilsynsavdelinga til Plan- og bygningsetaten.

Fortauet er fjerna og det er så vidt plass til at to mindre bilar kan passera kvarandre på veg opp Oppetveiten.

– I juni i år kom det ein entreprenør som sperra av delar av vegen, fjerna fortauet og grov seg inn på delar av eigedomen til Ulveseter. Ingen naboar fekk nabovarsel og Ulveseter høyrde aldri noko om at kommunen ønskte avtale om grunnavståing. Skal ikkje slikt vera på plass før arbeida tar til?

– På bakgrunn av at muren byrja å røra på seg såg vi det som nødvendig å sikra området mot utrasing. Vi agerte hastig, og kontakten med naboar og Ulveseter var diverre ikkje god nok i forkant. I seinare tid har vi vore i kontakt med Ulveseter og beklaga at dialogen var mangelfull før arbeida starta opp. Tiltaket er no sett på pause i påvente av at formalitetane kjem på plass, skriv Arild Gundersen, som er seksjonsleiar ved vegdriftseksjonen i Bymiljøetaten.

– Ulveseter kontakta kommunen, som stoppa arbeida. Han har fått vita at det kan ta opptil to år før kommunen har tid til å sjå på ei ulovlegheitsoppfølging. Skal vegen stå slik så lenge?

– Dei fysiske arbeida vil starta opp att, og vi vil syta for ei rask utbetring så snart vi har eit igangsettingsløyve. Det er dialog om korleis dette kan gjerast så raskt som mogleg, skriv Gundersen.

– Det går mange skuleborn forbi her, og vegen manglar no fortau. Tykkjer kommunen det er greitt?

– Eit av Bymiljøetaten sine viktigste ansvarsområde er at skulebarn skal ferdast sikkert til og frå skulen. Det var mellom anna bakgrunnen for at vi rykte ut for å hindra utrasing. I perioden fram til utbetringane er på plass, kan skulebarna bruka fortauet på andre sida av gata, skriv Gundersen.

– Vil kommunen sjå på denne saka straks, eller vil det ta tid?

– Som nemnt over pågår arbeid med å få tiltaket i gang snarast mogleg, og det blir arbeida med å koma vidare med arbeida, avsluttar Gundersen.