Gir seg etter åtte år på Tunet – slik blir hennar nye kvardag

Åse Vevle sit att med mange gode minne frå tida som leiar på Osterøytunet, men det er og ein del som gir ho ein del gråe hår.

– Det er vel ingen hemmelegheit at me ikkje har overflod med pengar til rådigheit i kommunen og det kan vere vanskeleg å kutte i budsjett når ein veit at det er bebuarane våre sine behov bak dei kronene.