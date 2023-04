Historisk plastaksjon er i gang i Arna: – Det er nok å gjere

Arrangøren håper at mellom 100 og 150 personar vil delta i historias første plastryddeaksjon i bydelen.

– Det er på høg tid at me alle tar grep for å gjere Arna reinare – for vår del, men òg for naturen og dyrelivet me er glade i, seier aksjonsleiaren.