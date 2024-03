Det kan bli noen sure 30–40 minutter med ventetid på stasjonen dersom en ikke rekker toget fra Arna til byen i rushen nå. Men den tid er snart forbi.

Om knappe to måneder åpner dobbeltsporet gjennom Ulriken, og Bygdanytt har sjekket hvordan tilbudet endrer seg.

Mellom klokken 07 og 09 går det i dag fem avganger fra Arna til Bergen, men fra mai vil det bli hele 11 avganger i samme tidsrom. I ettermiddagsrushet øker det fra fem til 10 avganger til Bergen.

Andre veien, fra Bergen til Arna, er det bortimot like stor økning. Med andre ord skal en ikke trenge å komme hjem til kald middag.

På nattetid ser det ikke ut til å være de store endringene om man ser på avganger fra Bergen til Arna. På hverdager vil «sistetoget for kvelden» fremdeles gå kl. 00.38. På fredager og lørdager går sistetoget fra Bergen til Arna kl. 01.57. Det nye ser ut til å være en lokaltogavgang klokken 00.27.

Se rutetabellen under! Med forebehold om feil. Har du tanker om den nye rutetabellen? Send oss gjerne et leserbrev på debatt@bygdanytt.no eller tips via tips@bygdanytt.no

Hverdager

Arna-Bergen Bergen-Arna 05.57-06.04 (regiontog) 05.48-05.55 (regiontog) 06.12-06.19 05.57-06.04 06.27-06.34 06.12-06.19 06.42-06.49 06.27-06.34 06.57-07.04 06.42-06.49 07.08-07.16 (regiontog) 06.57-07.04 07.12-07.19 07.04-07.11 (regiontog) 07.27-07.34 07.12-07.19 07.42-07.49 07.27-07.34 07.50-07.58 (regiontog) 07.42-07.49 07.57-08.04 07.57-08.04 08.12-08.19 08.12-08.19 08.27-08.34 08.27-08.34 08.38-08.46 (regiontog) 08.30-08.37 (regiontog) 08.42-08.49 08.42-08.49 08.57-09.04 08.57-09.04 09.12-09.19 09.12-09.19 09.27-09.34 09.21-09.28 (regiontog) 09.42-09.49 09.27-09.34 09.53-10.01 (regiontog) 09.42-09.49 09.57-10.04 09.57-10.04 10.12-10.19 10.12-10.19 10.27-10.34 10.27-10.34 10.42-10.49 10.35-10.42 (regiontog) 10.57-11.04 10.42-10.49 11.12-11.19 10.57-11.04 11.24-11.32 (regiontog) 11.12-11.19 11.27-11.34 11.27-11.34 11.42-11.49 11.42-11.49 11.57-12.04 11.57-12.04 12.12-12.19 12.12-12.19 12.27-12.34 12.27-12.34 12.35-12.43 (regiontog) 12.32-12.39 (regiontog) 12.42-12.49 12.42-12.49 12.57-13.04 12.57-13.04 13.12-13.19 13.12-13.19 13.27-13.34 13.17-13.24 (regiontog) 13.42-13.49 13.27-13.34 13.57-14.04 13.42-13.49 14.07-14.15 (regiontog) 13.57-14.04 14.12-14.19 14.12-14.19 14.27-14.34 14.23-14.30 (regiontog) 14.42-14.49 14.27-14.34 14.57-15.04 14.42-14.49 15.12-15.19 14.57-15.04 15.16-15.24 (regiontog) 15.12-15.19 15.27-15.34 15.16-15.23 (regiontog) 15.42-15.49 15.27-15.34 15.57-16.04 15.42-15.49 16.12-16.19 15.57-16.04 16.27-16.34 16.12-16.19 16.42-16.49 16.27-16.34 16.45-16.53 (regiontog) 16.31-16.38 (regiontog) 16.57-17.04 16.42-16.49 17.12-17.19 16.57-17.04 17.18-17.26 (regiontog) 17.12-17.19 17.27-17.34 17.27-17.34 17.42-17.34 17.37-17.44 (regiontog) 17.57-18.04 17.42-17.49 18.07-18.15 (regiontog) 17.57-18.04 18.12-18.19 18.12-18.19 18.27-18.34 18.27-18.34 18.34-18.49 18.31-18.38 (regiontog) 18.57-19.04 18.42-18.49 19.12-19.19 18.57-19.04 19.17-19.25 (regiontog) 19.12-19.19 19.27-19.34 19.23-19.30 (regiontog) 19.42-19.49 19.27-19.34 19.57-20.04 19.42-19.49 20.12-20.19 19.57-20.04 20.32-20.40 (regiontog) 20.27-20.34 20.42-20.49 20.40-20.47 (regiontog) 21.08-21.16 (regiontog) 20.57-21.04 21.12-21.19 21.27-21.34 21.42-21.49 21.35-21.42 (regiontog) 22.12-22.19 21.57-22.04 22.42-22.49 22.27-22.34 23.12-23.19 22.57-23.04 23.42-23.49 23.27-23.34 00.12-00.19 23.57-00.04 00.17-00.25 (regiontog) 00.38-00.45 (regiontog) 00.42-00.49 00.57-01.04 (natt til lørdager) 01.12-01.19 (natt til lørdager) 01.57-02.04 (natt til lørdager) 02.12-02.19 (natt til lørdager)

Lørdager

Arna-Bergen Bergen-Arna 05.57-06.04 (regiontog) 06.57-07.04 07.08-07.16 (regiontog) 07.04-07.11 (regiontog) 07.12-07.19 07.27-07.34 07.42-07.49 07.57-08.04 08.38-08.46 (regiontog) 08.27-08.34 08.42-08.49 08.30-08.37 (regiontog) 09.12-09.19 08.57-09.04 09.42-09.49 09.21-09.28 (regiontog) 10.12-10.19 09.27-09.34 10.42-10.49 09.57-10.04 11.12-11.19 10.27-10.34 11.24-11.32 (regiontog) 10.35-10.42 (regiontog) 11.42-11.49 10.57-11.04 12.12-12.19 11.27-11.34 12.35-12.43 (regiontog) 11.57-12.04 12.42-12.49 12.27-12.34 13.12-13.19 12.32-12.39 (regiontog) 13.42-13.49 12.57-13.04 14.07-14.15 (regiontog) 13.17-13.24 (regiontog) 14.12-14.19 13.27-13.34 14.42-14.49 13.57-14.04 15.12-15.19 14.27-14.34 15.16-15.24 (regiontog) 14.57-15.04 15.42-15.49 15.16-15.23 (regiontog) 16.12-16.19 15.27-15.34 16.42-16.49 15.57-16.04 16.45-16.53 (regiontog) 16.27-16.34 17.12-17.19 16.31-16.38 (regiontog) 17.42-17.49 16.57-17.04 18.07-18.15 (regiontog) 17.27-17.34 18.12-18.19 17.57-18.04 18.42-18.49 18.27-18.34 19.12-19.19 18.31-18.38 (regiontog) 19.42-19.49 18.57-19.04 20.12-20.19 19.27-19.34 20.32-20.40 (regiontog) 19.57-20.04 20.42-20.49 20.27-20.34 21.08-21.16 (regiontog) 20.40-20.47 (regiontog) 21.12-21.19 20.57-21.04 21.42-21.49 21.27-21.34 22.12-22.19 21.57-22.04 22.42-22.49 22.27-22.34 23.12-23.19 22.34-22.41 (regiontog) 23.42-23.49 22.57-23.04 00.12-00.19 23.27-23.34 00.17-00.25 (regiontog) 23.57-00.04 00.42-00.49 00.27-00.34 01.12-01.19 00.38-00.45 (regiontog) 02.12-02.19 00.57-01.04 01.57-02.04

Søndager