– Vi føler oss lurte når ikkje ein gong arbeidet er starta opp

Mailiss Solheim-Åkerblom i Rødt jubla over at kommunen sette av 800 000 kroner for 2022 for å greie ut kvar Indre Arna kan få eit bibliotek.

– No viser det seg arbeida ikkje ein gong er starta opp, og då føler vi oss lurte, seier Solheim-Åkerblom.

Kulturbyråden lovar å følgja opp saka.