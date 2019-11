Bergensere kommer forsinket på jobb

Det var sent tirsdag kveld at det ble meldt om et vannledningsbrudd i tilknytning til flere hus og E39 i Sandviken.

Den sørgående trafikken ble stengt av – og slikt har det vært inntil videre. I Arna har det blitt kork, da det for mange er eneste omkjøringsvei.

Det fører til at trafikanter må finne alternative reiseuter og/eller smøre seg med tålmodighet. Bygdanytt møtte noen ved Arna terminal.

Tar beina fatt

– Jeg kommer for sent på jobben, da. Foreløpig har jeg beregnet god tid, en time ekstra, men det ser ut til at jeg må gå. Men det er ikke «lange beten», det er nå bare opp til Arnatveit, sier Lene Johannessen.

Hun bor i Sandviken og kjører som regel derfra. I dag derimot hadde hun tatt beina fatt til togstasjonen. Vips, så var hun køfritt gjennom fjellet til Arna.

Hun etterlyste bedre informasjon og et sanntidssystem som kunne estimere om bussen er på vei.

– Så når vi ringer og spør, kan vi gjerne få vite om det er en halvtime til den kommer, og om den er på veien eller ikke?

Kaspar Knudsen

Droppet bilen, hev seg på bussen

Også Øystein Hagen Bjørsvik ventet på en buss.

– Reiseruten har blitt ganske mye lenger enn vanlig.

27-åringen bor i Øyjorden, like over Sandviken, og kjører vanligvis til jobb på Midtun. Han forsøkte å kjøre via Åsane, men der møtte han fort køen.

– Jeg parkerte bilen på Åsane terminal, så tok jeg bussen derfra. Så sov jeg på bussen. Det er bedre enn å sitte i bilen.

Han var ikke uroet over å komme for sent til jobb.

– De er innforstått med at det er litt spesielt i dag.

– Visste du hva som hadde skjedd?

– Ja, jeg fikk en melding på telefonen av kommunen. Det var et vannledningsbrudd og de opplyste om hvilke veier som var stengt og hvilke reiseruter man må ta. Så akkurat det var greit, men jeg stod nå opp til vanlig tid, så jeg så ikke den meldingen før det var for sent.