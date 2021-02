På under eit år er fastlege-ventelistene i Arna nesten dobla.

Over tusen personar står på venteliste for å få fastlege i Arna. Her får du oversikt over kor lang venteliste alle legane i Arna har.

Fastlege i Arna og legetillitsvald, David Myklebust, meiner kommunen må løysa dei store utfordringane med fastlegemangelen i Arna. Foto: Ronny Bertelsen

Ingen nye legar vil heller bli fastlege i Arna.

Dette svarer kommunen på kva dei vil gjera for å betra situasjonen.