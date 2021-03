Mann sikta for innbrot og forsøk på innbrot

To verksemder fekk uønskt besøk. No er ein mann sikta for begge forholda.

Vevle mekaniske verkstad fekk ein uboden gjest for eit par veker sidan. No er ein mann sikta i saka. Foto: Anders Totland (arkiv)

Erik Støverud

Natt til torsdag 11. mars braut nokon seg inn i lokala til Vevle mekaniske verkstad i Lonevåg.

Tjuven prøvde også å ta seg inn hos naboverksemda Bergan bygg, men der blei det med forsøket.