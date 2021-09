Bir ønskjer å utvida avfallsdeponiet: – Dei kan berre gløyma det

Bir Avfallsenergi AS ønskjer å utvida avfallsanlegget på Mjelstad på Osterøy får å driva vidare i 36 år til.

– Eg har barn som eg håpar ein gong skal overta garden, og eg vil vera trygg på at eg leverer frå meg ein gard uten at drikkevasskjelde for folk og dyr er øydelagt til evig tid.