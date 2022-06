Bygda fekk hakeslepp då dei fekk nyheita: – Me blir sperra inne

Nyleg kom Statens vegvesen med ei førehandsvurdering av bompengeopplegget til ny E16 mellom Arna og Stanghelle.

No fryktar bygdefolket på Trengereid for framtida. – Kven vil bu her? Kven vil drive næring? Kven vil flytte her, spør fembarnsmora Camilla Dyberg.